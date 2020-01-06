***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.01.2020 15:14
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSENRJ22110 ISIN kodlu Tahvilin 6. Kupon Faiz Oranının Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2016
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 23.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 1.454
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 2,49
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSENRJ22110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 02.03.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 405.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.08.2017 28.08.2017 29.08.2017 2,49 5,05 5,11 10.084.500 Evet
2 27.02.2018 26.02.2018 27.02.2018 2,66 5,39 5,47 10.773.000 Evet
3 28.08.2018 27.08.2018 28.08.2018 2,9 5,88 5,97 11.745.000 Evet
4 26.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 3,2 6,42 6,52 12.960.000 Evet
5 27.08.2019 26.08.2019 27.08.2019 3,36 6,81 6,85 13.608.000 Evet
6 25.02.2020 24.02.2020 25.02.2020 3,57 7,16 7,29 14.458.500
7 25.08.2020 24.08.2020 25.08.2020
8 23.02.2021 22.02.2021 23.02.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.02.2021 22.02.2021 23.02.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRSENRJ22110 ISIN Kodlu TÜFE'ye endeksli tahvilimizin 25.02.2020 tarihinde ödemesi gerçekleştirilecek 6. Kupon faiz oranı %3,57 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807767
BIST