***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.10.2019 17:07
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KIVANÇ ZAİMLER Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici
ERIC RENÉ C. DEPLUET Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici
MANFRED MICHAEL PAASCH Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
EVA-MARIA VERENA VOLPERT Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
BARIŞ ORAN Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
HAKAN TİMUR Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
MEHMET SAMİ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
FATMA DİLEK YARDIM Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
MURAT PINAR CEO Üst Düzey Yönetici
MICHAEL MOSER CFO Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795868
BIST
18:0598.463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -5,79
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.814
En Düşük
97.679
18:055,7172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0045
|Açılış
|: 5,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7170
|
5,7400
En Düşük
5,6999
18:056,3881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0122
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4046
En Düşük
6,3646
18:05278,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,12
|Açılış
|: 278,09
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
279,36
En Düşük
276,57
BIST En Aktif Hisseler
|MSGYO
|1,70
|60.307.481
|% 15,65
|
|ISKUR
|150.000,00
|150.000
|% 14,07
|
|BERA
|3,18
|162.927.037
|% 13,57
|
|ANELE
|2,25
|47.535.399
|% 12,50
|
|KLMSN
|14,46
|54.791.426
|% 10,21
|
|METRO
|2,32
|61.842.124
|% -20,00
|
|QNBFL
|27,34
|342.675
|% -17,65
|
|ITTFH
|3,57
|45.678.964
|% -9,62
|
|DOKTA
|43,10
|20.789.134
|% -8,96
|
|AVHOL
|1,81
|3.087.987
|% -8,59
|
|THYAO
|11,57
|647.438.879
|% -0,60
|
|TTKOM
|6,01
|333.127.065
|% 3,44
|
|GARAN
|9,28
|322.029.375
|% 0,87
|
|ISFIN
|2,60
|296.051.963
|% 2,77
|
|EREGL
|6,50
|293.913.268
|% -0,61
|
|ISFIN
|2,60
|296.051.963
|% 2,77
|
|IHLAS
|0,61
|61.862.408
|% 5,17
|
|KRDMD
|2,15
|153.427.863
|% -0,46
|
|TTKOM
|6,01
|333.127.065
|% 3,44
|
|THYAO
|11,57
|647.438.879
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3696
|7,4065
|% -0,05
|
|Frank
|5,7725
|5,8073
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5187
|1,5263
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.514
|1.514
|0,92
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,17
|
|Cumhuriyet
|1.841
|1.869
|-2,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|-1,52
|
|Yarım
|886
|909
|-0,73
|
|Çeyrek
|444
|454
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,14
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,56
|61,56
|1,94
|
Seans Raporu
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-
17:59AVTUR
Yüzde -5.45 oranında düşüşle 1.56 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 561, 259 adet işlem
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17:57OYAYO
Yüzde 4.10 oranında artışla 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 198, 002 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -110, 01 kaybederek (% -0.09 ) 121, 257
-
17:56XU100
Endeks 98, 454 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 5, 047.00 milyon TL de
-
17:55TACTR
Yüzde 6.35 oranında artışla 3.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 165, 354 adet işlem