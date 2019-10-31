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***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.10.2019 17:07
GÜNCEL HABERLER

***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KIVANÇ ZAİMLER Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici
ERIC RENÉ C. DEPLUET Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici
MANFRED MICHAEL PAASCH Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
EVA-MARIA VERENA VOLPERT Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
BARIŞ ORAN Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
HAKAN TİMUR Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
MEHMET SAMİ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
FATMA DİLEK YARDIM Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
MURAT PINAR CEO Üst Düzey Yönetici
MICHAEL MOSER CFO Üst Düzey Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795868


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MSGYO 1,70 60.307.481 % 15,65  
ISKUR 150.000,00 150.000 % 14,07  
BERA 3,18 162.927.037 % 13,57  
ANELE 2,25 47.535.399 % 12,50  
KLMSN 14,46 54.791.426 % 10,21  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3696 7,4065 % -0,05  
Frank 5,7725 5,8073 % 0,06  
Riyal 1,5187 1,5263 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.514 1.514 0,92  
Altın Gr. 278 278 0,17  
Cumhuriyet 1.841 1.869 -2,00  
Tam 1.833 1.878 -1,52  
Yarım 886 909 -0,73  
Çeyrek 444 454 -0,37  
Gümüş.Ons 18,10 18,14 0,02  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 -0,00  
B. Petrol 61,56 61,56 1,94  
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