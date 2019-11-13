***ENKAI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
13.11.2019 09:10
***ENKAI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ENKAI]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ENKAI.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,14 TL Teorik Fiyat: 5,71 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798563
BIST
11:51104.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 141,42
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
104.385
En Düşük
103.682
11:515,7643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0142
|Açılış
|: 5,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7586
11:516,3491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0154
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3704
En Düşük
6,3426
11:51270,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,49
|Açılış
|: 270,47
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,63
En Düşük
270,21
BIST En Aktif Hisseler
|DERIM
|4,40
|11.861.614
|% 9,73
|
|RTALB
|1,94
|7.516.759
|% 9,60
|
|SEYKM
|5,39
|75
|% 7,80
|
|METAL
|1,00
|25.935
|% 7,53
|
|GLBMD
|1,32
|924.005
|% 7,32
|
|KLNMA
|33,54
|1.705.375
|% -14,96
|
|RALYH
|6,36
|6.360
|% -12,28
|
|UMPAS
|0,47
|2.456
|% -9,62
|
|POLTK
|69,55
|7.253
|% -8,49
|
|ISATR
|156.500,00
|156.500
|% -6,85
|
|THYAO
|13,22
|538.457.531
|% -0,90
|
|KRDMD
|2,35
|203.389.876
|% 2,62
|
|GARAN
|9,89
|156.440.917
|% 0,71
|
|PGSUS
|71,45
|136.856.584
|% 0,49
|
|OZGYO
|1,37
|134.654.059
|% -1,44
|
|OZGYO
|1,37
|134.654.059
|% -1,44
|
|KRDMD
|2,35
|203.389.876
|% 2,62
|
|THYAO
|13,22
|538.457.531
|% -0,90
|
|CEMAS
|1,20
|48.905.059
|% -2,44
|
|ADESE
|2,11
|69.267.220
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3739
|7,4109
|% -0,41
|
|Frank
|5,7893
|5,8242
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5322
|1,5398
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.463
|3,96
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|1.797
|1.824
|3,00
|
|Tam
|1.789
|1.834
|2,48
|
|Yarım
|865
|887
|1,20
|
|Çeyrek
|434
|444
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|16,90
|16,93
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,00
|
|B. Petrol
|61,66
|61,66
|-0,40
|
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