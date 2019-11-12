***ENKAI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ENKAI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ENKAI13.11.2019 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı Avansı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaENKA İNŞAAT ENKAI 0,14 0,119http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798489BIST