***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4 8.103.650 9.432.625 2.441.237 4.354.338Satışların Maliyeti4 -6.139.202 -6.794.359 -1.878.225 -3.224.466TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.964.448 2.638.266 563.012 1.129.872BRÜT KAR (ZARAR)1.964.448 2.638.266 563.012 1.129.872Genel Yönetim Giderleri4 -369.713 -307.408 -121.154 -118.740Pazarlama Giderleri4 -109.392 -88.985 -40.329 -35.178Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4 73.327 348.026 31.111 268.088Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler4 -166.605 -155.283 -33.976 -96.810ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.392.065 2.434.616 398.664 1.147.232Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4 2.021.644 554.238 698.606 249.967Yatırım Faaliyetlerinden Giderler4 -180.954 -1.753.185 -100.453 -904.670FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.232.755 1.235.669 996.817 492.529Finansman Gelirleri4 160.040 220.590 45.522 106.274Finansman Giderleri4 -135.279 -135.143 -36.002 -46.727SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.257.516 1.321.116 1.006.337 552.076Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-414.022 -550.522 -81.274 -272.814Dönem Vergi (Gideri) Geliri-344.429 -359.776 -63.072 -125.581Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-69.593 -190.746 -18.202 -147.233SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.843.494 770.594 925.063 279.262DÖNEM KARI (ZARARI)2.843.494 770.594 925.063 279.262Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13.086 12.813 14.099 9.070Ana Ortaklık Payları2.830.408 757.781 910.964 270.192Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- adi hisse senedi (tam TL) 0,57000000 0,15000000 0,18000000 0,05000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.146.256 936.272Dönem Karı (Zararı)2.843.494 770.594Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.026.460 1.564.367Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler463.723 440.388Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.321 -7.915Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler33.841 22.847Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-517.516 -388.045Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler-84.024 -43.865Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler112 -38.385Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler414.023 550.522Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-29.394 -3.735Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-1.220.287 1.562.800Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-90.259 -530.245İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler825.968 -965.634Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.485.073 -1.323.945Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-96.429 -13.850Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12.307 -497.462Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-911.483 994.522Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler336.500 -124.899Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.643.002 1.369.327Vergi İadeleri (Ödemeleri)-492.899 -424.568Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.847 -8.487YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI286.813 466.674Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri2.096.006 1.936.933Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-1.823.981 -1.250.603Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri115.077 37.799Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-596.413 -349.754Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-83.992 -321.693Alınan Temettüler84.024 43.865Alınan Faiz496.092 370.127FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.029.275 -711.117İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-74.132 -139.412İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-74.132 -139.412Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri105.252 40.752Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-284.227 -44.343Ödenen Temettüler-797.784 -584.188Ödenen Faiz-17.523 -19.547Alınan Faiz39.139 35.621YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.403.794 691.829Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi213.032 1.939.174NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.616.826 2.631.003DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.291.808 2.944.790DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.908.634 5.575.793Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4.914.292 3.297.069Finansal Yatırımlar5.420.053 4.732.270Ticari Alacaklar1.531.404 2.661.689Diğer Alacaklar6.296 5.538İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar115 104İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.181 5.434Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar5 328.975 237.806Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları5 328.975 237.806Stoklar1.726.004 1.615.528Peşin Ödenmiş Giderler335.612 241.425Diğer Dönen Varlıklar306.828 350.803ARA TOPLAM14.569.464 13.142.128Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar132.039 122.978TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.701.503 13.265.106DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar10.388.725 9.077.494Ticari Alacaklar95.134 232.024Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 11.267.345 9.948.773Maddi Duran Varlıklar7 8.656.978 8.177.510Kullanım Hakkı Varlıkları142.068 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar144.871 231.805Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar144.871 231.805Peşin Ödenmiş Giderler55.324 33.807Ertelenmiş Vergi Varlığı38.998 28.486Diğer Duran Varlıklar20.825 20.450TOPLAM DURAN VARLIKLAR30.810.268 27.750.349TOPLAM VARLIKLAR45.511.771 41.015.455KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar179.657 286.932Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları111.216 99.504Ticari Borçlar1.037.511 1.811.854Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar96.168 103.905Diğer Borçlar89.180 109.455İlişkili Taraflara Diğer Borçlar152 153İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar89.028 109.302Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler1.989.976 1.612.871Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri962.359 879.670Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri1.027.617 733.201Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü151.509 279.489Kısa Vadeli Karşılıklar314.774 349.376Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar71.328 77.758Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar243.446 271.618Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler268.590 151.133ARA TOPLAM4.238.581 4.804.519TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.238.581 4.804.519UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar979.078 938.308Diğer Borçlar148.047 131.571Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler5.884 5.677Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri5.884 5.677Uzun Vadeli Karşılıklar76.316 70.016Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar76.316 70.016Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2.836.703 2.546.593TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.046.028 3.692.165TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.284.609 8.496.684ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar36.826.004 32.106.171Ödenmiş Sermaye10 5.021.689 5.021.689Sermaye Düzeltme Farkları10 9.914.591 8.863.607Geri Alınmış Paylar (-)10 -389.487 -293.165Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)866.452 892.274Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)866.452 892.274Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.051.933 -6.765.531Yabancı Para Çevrim Farkları-7.046.172 -6.756.884Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-5.761 -8.647Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.000.629 853.222Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24.633.655 21.952.033Net Dönem Karı veya Zararı2.830.408 1.582.042Kontrol Gücü Olmayan Paylar401.158 412.600TOPLAM ÖZKAYNAKLAR37.227.162 32.518.771TOPLAM KAYNAKLAR45.511.771 41.015.455Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.621.689 5.022.316 -97.563 667.131 -4.040.217 1.059 703.819 13.968.072 2.567.736 23.414.042 287.871 23.701.913Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-6.009 149.403 2.424.342 -2.567.736 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-57.379 385.997 -3.280.035 623 10.014.861 757.781 7.821.848 168.328 7.990.176Dönem Karı (Zararı)757.781 757.781 12.813 770.594Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-57.379 385.997 -3.280.035 623 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-581.588 -581.588 -2.600 -584.188Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-139.412 -139.412 -139.412Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)5.671.756 5.671.756 5.671.756Dönem Sonu Bakiyeler5.021.689 10.788.476 -294.354 1.047.119 -7.320.252 1.682 853.222 25.331.283 757.781 36.186.646 453.599 36.640.245Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.021.689 8.863.607 -293.165 892.274 -6.756.884 -8.647 853.222 21.952.033 1.582.042 32.106.171 412.600 32.518.771Transferler-5.830 147.407 1.440.465 -1.582.042Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-22.190 -19.992 -289.288 2.886 2.016.341 2.830.408 4.518.165 11.158 4.529.323Dönem Karı (Zararı)2.830.408 2.830.408 13.086 2.843.494Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-22.190 -19.992 -289.288 2.886 2.016.341 1.687.757 -1.928 1.685.829Kar Payları10 -775.184 -775.184 -22.600 -797.784Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-74.132 -74.132 -74.132Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.050.984 1.050.984 1.050.984Dönem Sonu Bakiyeler5.021.689 9.914.591 -389.487 866.452 -7.046.172 -5.761 1.000.629 24.633.655 2.830.408 36.826.004 401.158 37.227.162Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.843.494 770.594 925.063 279.262DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-19.992 385.997 -15.467 250.622Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-89.868 0 1.525 0Yabancı Para Çevrim Farkları69.876 385.997 -16.992 250.622Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.705.821 6.833.585 -567.786 4.520.656Yabancı Para Çevrim Farkları1.702.281 6.832.963 -569.157 4.520.255Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.540 622 1.371 401Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)3.540 622 1.371 401DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.685.829 7.219.582 -583.253 4.771.278TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.529.323 7.990.176 341.810 5.050.540Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar11.158 168.328 -8.654 114.697Ana Ortaklık Payları4.518.165 7.821.848 350.464 4.935.843http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797781BIST