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***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.11.2019 19:08
GÜNCEL HABERLER

***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi KAR PAYI AVANSI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.11.2019
Kar Payı Avansı Dağıtımı İçin Yetki Verilen Genel Kurul Tarihi 28.03.2019
İlgili Ara Dönem 01.01.2019 / 30.09.2019
Kar Payı Avansı Hak Kullanım Tarihi 13.11.2019 * Payın avans kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih.
Ödeme Tarihi 15.11.2019 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
Kayıt Tarihi 14.11.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Para Birimi TRY

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Hisseye Ödenecek Avans Kar Payı - Net (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Net (%)
ENKAI, TREENKA00011 0,14 14 15 0,1190000 11,90000

KAR PAYI AVANSI DAĞITIM TABLOSU
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2019 / 30.09.2019 Dönemi Kar Payı Avansı Dağıtım Tablosu (TL)
1.Dönem Kârı 3.244.430.000
2.Vergiler ( - ) 414.022.000
3.Net Dönem Kârı 2.830.408.000
4.Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0
5.Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 75.065.118
6.NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI 2.755.342.882
7.Esas Sözleşmeye Göre Ayrılması Gereken Yedek Akçe (-) 0
8.İmtiyazlı Pay Sahipleri İçin Ayrılan Tutar (-) 0
9.KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR 2.755.342.882
10.Dağıtılacak Kâr Payı Avansı Tutarı 700.000.000
11. Daha Önceki Ara Dönemlerde Dağıtılan Kâr Payı Avansı Tutarı (-) 0
12.Genel Kanuni Yedek Akçe 0
13.AVANS DAĞITIMINDAN SONRA KALAN NET ARA DÖNEM KARI 2.055.342.882

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu, 28.03.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul'unda verilen yetkiye dayanarak, 01.01.2019-30.09.2019 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem kârından TTK'ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan 700.000.000.- TL'sının 5.000.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine dağıtılmak üzere 13.11.2019 tarihinden itibaren hisse başına brüt % 14,00 net % 11.90 oranında Kâr Payı Avansı dağıtılmasına karar vermiştir





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797784


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MRGYO 0,92 22.818.076 % 15,00  
SMART 3,25 315.711.863 % 14,04  
BURVA 5,32 5.821.856 % 10,37  
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Sterlin 7,3456 7,3825 % 0,04  
Frank 5,7608 5,7955 % 0,11  
Riyal 1,5338 1,5414 % 0,37  
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Altın Gr. 271 272 0,16  
Cumhuriyet 1.796 1.823 -22,00  
Tam 1.787 1.832 -24,12  
Yarım 864 886 -11,66  
Çeyrek 433 443 -5,84  
Gümüş.Ons 16,84 16,86 -0,27  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 -0,03  
B. Petrol 62,36 62,36 0,07  
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