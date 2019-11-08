***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Avansı Ödemesi İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi KAR PAYI AVANSIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.11.2019Kar Payı Avansı Dağıtımı İçin Yetki Verilen Genel Kurul Tarihi 28.03.2019İlgili Ara Dönem 01.01.2019 / 30.09.2019Kar Payı Avansı Hak Kullanım Tarihi 13.11.2019 * Payın avans kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih.Ödeme Tarihi 15.11.2019 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.Kayıt Tarihi 14.11.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Para Birimi TRYPay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Hisseye Ödenecek Avans Kar Payı - Net (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Net (%)ENKAI, TREENKA00011 0,14 14 15 0,1190000 11,90000KAR PAYI AVANSI DAĞITIM TABLOSUENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2019 / 30.09.2019 Dönemi Kar Payı Avansı Dağıtım Tablosu (TL)1.Dönem Kârı 3.244.430.0002.Vergiler ( - ) 414.022.0003.Net Dönem Kârı 2.830.408.0004.Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 05.Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 75.065.1186.NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI 2.755.342.8827.Esas Sözleşmeye Göre Ayrılması Gereken Yedek Akçe (-) 08.İmtiyazlı Pay Sahipleri İçin Ayrılan Tutar (-) 09.KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR 2.755.342.88210.Dağıtılacak Kâr Payı Avansı Tutarı 700.000.00011. Daha Önceki Ara Dönemlerde Dağıtılan Kâr Payı Avansı Tutarı (-) 012.Genel Kanuni Yedek Akçe 013.AVANS DAĞITIMINDAN SONRA KALAN NET ARA DÖNEM KARI 2.055.342.882Ek AçıklamalarYönetim Kurulu, 28.03.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul'unda verilen yetkiye dayanarak, 01.01.2019-30.09.2019 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem kârından TTK'ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan 700.000.000.- TL'sının 5.000.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine dağıtılmak üzere 13.11.2019 tarihinden itibaren hisse başına brüt % 14,00 net % 11.90 oranında Kâr Payı Avansı dağıtılmasına karar vermiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797784BIST