***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOverseas Bechtel, Inc. ile eşit paylara sahip olduğumuz Bechtel ENKA UK Limited 05.12.2019 tarihinde Sırbistan'da, Sırbistan Devleti adına İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanlığı ile Morava Koridor Otoyol Projesi'nin tasarım ve inşaatına ilişkin anlaşma imzalamıştır. Toplam 112 kilometre ve 745 milyon EUR tutarlı proje 2023 yılının sonunda tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801980BIST