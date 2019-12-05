***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.12.2019 13:40
***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Overseas Bechtel, Inc. ile eşit paylara sahip olduğumuz Bechtel ENKA UK Limited 05.12.2019 tarihinde Sırbistan'da, Sırbistan Devleti adına İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanlığı ile Morava Koridor Otoyol Projesi'nin tasarım ve inşaatına ilişkin anlaşma imzalamıştır. Toplam 112 kilometre ve 745 milyon EUR tutarlı proje 2023 yılının sonunda tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801980
BIST
17:59108.844
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 1.142,19
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
109.032
En Düşük
108.151
17:595,7548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0051
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7694
En Düşük
5,7390
17:596,3921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0197
|Açılış
|: 6,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4052
En Düşük
6,3684
17:59273,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,41
|Açılış
|: 273,09
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,78
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|47,22
|20.398.828
|% 19,97
|
|SMART
|11,96
|117.841.859
|% 19,96
|
|FONET
|8,00
|86.569.855
|% 19,94
|
|KFEIN
|13,67
|245.329.648
|% 19,91
|
|DERAS
|4,77
|40.559.577
|% 19,85
|
|RALYH
|7,00
|18.395
|% -11,39
|
|NIBAS
|5,45
|444.810
|% -9,47
|
|EKIZ
|0,64
|113.774
|% -8,57
|
|AYCES
|7,49
|2.157.623
|% -8,10
|
|MEMSA
|0,26
|433.938
|% -7,14
|
|ASELS
|19,71
|1.026.137.013
|% 4,07
|
|THYAO
|13,79
|978.680.881
|% 0,22
|
|GARAN
|10,34
|359.072.780
|% 1,37
|
|AKBNK
|7,77
|339.085.087
|% 0,78
|
|PETKM
|3,63
|331.332.169
|% 0,83
|
|EKGYO
|1,48
|286.482.100
|% -0,67
|
|CEMAS
|1,33
|207.339.104
|% 9,02
|
|PETKM
|3,63
|331.332.169
|% 0,83
|
|IEYHO
|0,46
|37.670.265
|% 12,20
|
|KRDMD
|2,42
|204.735.382
|% -0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5429
|7,5808
|% 0,40
|
|Frank
|5,7942
|5,8291
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5296
|1,5372
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.477
|2,02
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,41
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|-3,40
|
|Yarım
|869
|891
|-1,64
|
|Çeyrek
|436
|446
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,94
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|63,41
|63,41
|0,41
|