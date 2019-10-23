***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Geri alınacak paylarYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.10.2019Geri Alıma Konu Pay Miktarı 20.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 150.000.000Ek AçıklamalarYönetim Kurulu, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.07.2016 tarihli açıklaması doğrultusunda,küçük hissedarların menfaatlerinin korunması amacıyla Kurulun ikinci bir duyurusuna kadar uygulanmak üzere Şirketimizin borsada nominal bedeli 20,000,000 TL tutarına kadar kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmesine, geri alım için ayrılacak fonun en fazla 150,000,000 TL olarak belirlenmesine ve işlemler için İcra Kurulu Üyesi İlhan Gücüyener'in yetkilendirilmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794433BIST