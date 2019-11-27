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***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

27.11.2019 18:34
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***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay alım bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.10.2019
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 20.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 150.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ENKAI, TREENKA00011 25.10.2019 21.596 0 5,69 -
ENKAI, TREENKA00011 25.10.2019 120.181 0,002 5,7 -
ENKAI, TREENKA00011 25.10.2019 43.404 0,001 5,71 -
ENKAI, TREENKA00011 28.10.2019 14.819 0 5,71 -
ENKAI, TREENKA00011 30.10.2019 5.000 0 5,69 -
ENKAI, TREENKA00011 30.10.2019 26.300 0,001 5,7 -
ENKAI, TREENKA00011 31.10.2019 45.000 0,001 5,7 -
ENKAI, TREENKA00011 06.11.2019 58.700 0,001 5,74 -
ENKAI, TREENKA00011 06.11.2019 165.000 0,003 5,75 -
ENKAI, TREENKA00011 13.11.2019 81.234 0,002 5,73 -
ENKAI, TREENKA00011 14.11.2019 17.002 0 5,75 -
ENKAI, TREENKA00011 26.11.2019 39.486 0,001 5,71 -
ENKAI, TREENKA00011 26.11.2019 122.278 0,002 5,73 -
ENKAI, TREENKA00011 26.11.2019 240.000 0,005 5,72 -
ENKAI, TREENKA00011 27.11.2019 226.104 0,005 5,74 -

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 23.10.2019 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden yapılan işlemler tabloda sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800702


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HUBVC 13,61 62.536.095 % 14,85  
SANFM 2,74 8.674.728 % 14,64  
ASUZU 12,24 167.460.107 % 13,44  
AFYON 5,31 306.541.889 % 11,32  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4213 7,4585 % 0,44  
Frank 5,7572 5,7919 % 0,04  
Riyal 1,5362 1,5439 % 0,29  
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Tam 1.784 1.829 5,78  
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