***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiEnka Holding B.V. Şirket'in Türkiye dışındaki yatırımlarını yönetmektedir. 885302573 885302573 EUR 100 Bağlı OrtaklıkEnka Holding Investment S.A. Şirket'in Türkiye dışındaki yatırımlarını yönetmektedir. 120000 120000 CHF 100 Endirekt Bağlı OrtaklıkEnka Power Systems B.V. İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı OrtaklıkEnka Construction & Development B.V. İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı OrtaklıkFar East Development B.V. Holding şirketidir. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı OrtaklıkEnka Geotermal B.V (Eski adı Middle East Construction B.V. İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. 20000 20000 EUR 100 Endirekt Bağlı OrtaklıkLimited Liability Company Enmar Çeşitli inşaat işleriyle uğraşmaktadır. 71038317 71038317 RUB 100 Bağlı OrtaklıkEntrade GmbH Şirket'in Türkiye dışındaki yatırımlarını yönetmektedir. 920325 920325 EUR 100 Bağlı OrtaklıkCapital City Investment B.V. İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı OrtaklıkCity Center Investment B.V. Moskova'da gayrimenkul kiralama alanında çalışmaktadır. 169719 169719 EUR 100 Endirekt Bağlı Ortaklıkİzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi Elektrik üretimi ve satışını gerçekleştirmektedir. 118500 118500 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAdapazarı Elektrik Üretim Limited Şirketi Elektrik üretimi ve satışını gerçekleştirmektedir. 68500 68500 TRY 100 Bağlı OrtaklıkGebze Elektrik Üretim Limited Şirketi Elektrik üretimi ve satışını gerçekleştirmektedir. 118500 118500 TRY 100 Bağlı OrtaklıkEnka Limited Liability Company İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. 6097938 6097938 TRY 100 Bağlı OrtaklıkEnka & Co LLC İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. 70116080 70116080 OMR 100 Bağlı OrtaklıkEnka TC LLC Moskova'da alışveriş merkezleri yatırım ve işletmeciliği yapmaktadır. 3653109220 3653109220 RUB 100 Endirekt Bağlı OrtaklıkRetmos Investment Ltd. Yatırım şirketidir. 82508438 82508438 USD 100 Endirekt Bağlı OrtaklıkEmos LLC Moskova'da süpermarket işletme alanında çalışmaktadır. 4031820 4031820 RUB 100 Endirekt Bağlı OrtaklıkEnka Müteahhitlik Hizmetleri A.Ş. İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. 7000000 7000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkEnmar Construction B.V. İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı OrtaklıkCmos B.V. Holding şirketidir. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı OrtaklıkOOO Victoria Hizmet sektöründe çalışmaktadır. 10000 10000 RUB 100 Endirekt Bağlı OrtaklıkEnka Santral İşletme ve Bakım Hizmetleri Anonim Şirketi Elektrik santrallerinin bakım ve onarımını yapmaktadır. 70000 70000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkEdco Investment B.V. Gayrimenkul geliştirme alanında çalışmaktadır. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı OrtaklıkEnru Development B.V. Gayrimenkul geliştirme alanında çalışmaktadır. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı OrtaklıkLLC Moskva Krasnye Holmy (MKH) Moskova'da gayrimenkul kiralama alanında çalışmaktadır. 2025000 2025000 RUB 100 Endirekt Bağlı OrtaklıkEnkamos Region B.V Gayrimenkul geliştirme alanında çalışmaktadır. 20000 20000 EUR 100 Endirekt Bağlı OrtaklıkAirenka Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi Hava taksi işletmeciliği ile uğraşmaktadır. 1500000 1500000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkEnka Enerji Ticaret Anonim Şirketi Elektrik ticareti gerçekleştirmektedir. 44250000 44250000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkMosenka LLC Moskova'da gayrimenkul kiralama alanında çalışmaktadır. 108000000 108000000 RUB 100 Endirekt Bağlı OrtaklıkEnet Proje Araştırma ve Müşavirlik A.Ş. Mimarı proje hizmetleri vermektedir. 100000 100000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkEnka Pazarlama İhracat İthalat Anonim Şirketi İnşaat makineleri, kamyon, endüstriyel ürünler ve yedek parça pazarlaması ile satış sonrası servis hizmetiyle uğraşmaktadır 60006156 60004204 TRY 99,99 Bağlı OrtaklıkMetra Akdeniz Dış Ticaret Anonim Şirketi İnşaat makineleri, kamyon, tarım makineleri,endüstriyel ürünler ve yedek parça pazarlaması ile satış sonrası servis hizmetiyle uğraşmaktadır 5000000 4999500 TRY 99,99 Endirekt Bağlı OrtaklıkEntaş Nakliyat ve Turizm Anonim Şirketi Yurtiçi ve yurtdışı kongre ve seminer organizasyonları.tur rezervasyonları ve bilet satışları ile uğraşmaktadır. 9150000 9148170 TRY 99,98 Bağlı OrtaklıkKasktaş Kayar Kalıp Altyapı Sondaj Kazık ve Tecrit Anonim Şirketi Kazık temel işleri, her nevi temel ve üst yapı inşaat, kayar kalıp, sondaj ve zemin etüdleri ve tecrit işlerinin yapımı ile uğraşmaktadır. 12000000 11987415 TRY 99,90 Bağlı OrtaklıkOOO Burkas Temel ve zemin mühendislik alanlarında çalışmaktadır. 360000 359622 RUB 99,90 Endirekt Bağlı OrtaklıkKasktaş Arabia Ltd. Temel ve zemin mühendislik alanlarında çalışmaktadır. 1000000 949000 SAR 94,90 Endirekt Bağlı OrtaklıkTitaş Toprak İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi Altyapı, otoyol yapımı ve her tür kazı faaliyetlerinde bulunmaktadır. 1500000 1492499 TRY 99,5 Bağlı OrtaklıkÇimtaş Gemi İnşa Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Gemi, çelik ve boru imalatı, montajı, ünite ve modüllerinin tasarımı, mühendisliği ve projelendirilmesi ile uğraşmaktadır. 100000000 97883855 TRY 97,88 Endirekt Bağlı OrtaklıkÇimtaş Hassas İşleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Boru ve borulama sistemleri imalatı ve mühendisliği alanlarında çalışmaktadır. 60000000 58412892 TRY 97,35 Endirekt Bağlı OrtaklıkÇimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat Anonim Şirketi Yapı çelik işlerinin imalatı. montajı ve ilgili teknik teçhizatın kurulması ile uğraşmaktadır. 50000000 48677410 TRY 97,35 Bağlı OrtaklıkCimtas Mechanical Contracting B.V. Endüstriyel, petrokimyasal ve güç santrallerinin imalatı, finansal amaçlı yatırım işleri ile uğraşmaktadır. 18000 17524 EUR 97,35 Endirekt Bağlı OrtaklıkCimtas (Ningbo) Steel Processing Company Ltd. Boru, spool ve borulama sistemleri imalatı alanında uğraşmaktadır. 11000000 10709030 USD 97,35 Endirekt Bağlı OrtaklıkCimtas Investment B.V. Finansal amaçlı yatırımlar yapmakta, endüstriyel, finansal ve ticari faaliyetlere katılmaktadır. 9767730 9509356 EUR 97,35 Endirekt Bağlı OrtaklıkGemlik Deniz Taşımacılık Ltd.Şti. Gemi yük taşımacılığı alanında hizmet vermektedir. 1800000 1745377 TRY 96,97 Endirekt Bağlı OrtaklıkEnka Teknik Genel Müteahhitlik Bakım İşletme Sevk ve İdare Anonim Şirketi Su arıtma ve çevre mühendisliği. altyapı ve inşaat. elektrik. kontrol sistemleri ve enstrümantasyon mühendisliği alanlarında iş yapmaktadır. 5000000 3996687 TRY 79,93 Bağlı OrtaklıkÇimtas Boru İmalatları ve Ticaret Anonim Şirketi Boru ve borulama sistemleri imalatı ve mühendisliği alanında çalışmaktadır. 13241750 6445741 TRY 48,67 Endirekt Bağlı OrtaklıkPoyraz Shipping B.V. Gemi kiralama alanında çalışmaktadır. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı OrtaklıkBogazici Shipping B.V. Gemi kiralama alanında çalışmaktadır. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı OrtaklıkDoga Shipping B.V. Gemi kiralama alanında çalışmaktadır. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı OrtaklıkImbat Shipping B.V. Gemi kiralama alanında çalışmaktadır. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı OrtaklıkTNY Shipping B.V. Gemi kiralama alanında çalışmaktadır. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı OrtaklıkAlacante Shipping B.V. Gemi kiralama alanında çalışmaktadır. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı OrtaklıkBRK Overseas Shipping B.V. Gemi kiralama alanında çalışmaktadır. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı OrtaklıkMML Merchant Shipping B.V. Gemi kiralama alanında çalışmaktadır. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı OrtaklıkEsta Construction B.V. Holding şirketidir. 18000 18000 EUR 100 Endirekt Bağlı OrtaklıkSenimdy Kurylys LLP İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. 479685892 239842946 KZT 50 Müşterek Yönetime Tabi OrtaklıkEnka UK Construction Ltd İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. 100 100 GBP 100 Endirekt Bağlı OrtaklıkEnka Trading B.V. İnşaat makineleri, kamyon, tarım makineleri ve endüstriyel ürünler ve yedek parça pazarlaması ile uğraşmaktadır. 1200000 1200000 JPY 99,99 Endirekt Bağlı OrtaklıkLimited Liability Company Otel Moskva Krasnye Holmy (OMKH) Moskova'da otel işletmeciliği ile uğraşmaktadır. 1000000 1000000 RUB 100 Endirekt Bağlı OrtaklıkEnka Systems Yazılım A.Ş Yazılım geliştirme ve pazarlamasıyla uğraşmaktadır. 2000000 2000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkUstyurt Kurylys LLP İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır. 226900 226900 KZT 100 Bağlı OrtaklıkEnka Renewables LLC Elektrik üretimi ve satışını gerçekleştirecektir. 33639616 30275654 GEL 90 Endirekt Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804688BIST