***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
26.12.2019 16:17
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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YOKTUR.
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsanız Başkanlığı'nın 26.12.2019 tarih ve BİAŞ-2-9754 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun Seri II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen söz konusu olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak Şirketimizin bu hususta bir bilgisi bulunmamakta olup, ayrıca kamuya açıklanmamış özel bir durumu da yoktur. Fiyat hareketlerinin 03.12.2019 tarihli açıklamamızda yer alan Vakıflar Bankası T.A.O. İzmir Şubesi ile yapılan borç tasfiye protokolünden kaynaklı olduğunu düşünmekteyiz.
26.12.2019-ODA 2019/017
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805350
BIST
18:00113.798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 468,92
|Açılış
|: 113.514
|
|Önceki Kapanış
|: 113.329
|
114.535
En Düşük
113.166
18:005,9373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0034
|Açılış
|: 5,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9442
En Düşük
5,9283
18:006,5933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5730
|
6,5988
En Düşük
6,5743
18:00288,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,69
|Açılış
|: 288,22
|
|Önceki Kapanış
|: 286,53
|
288,35
En Düşük
285,95
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|4,38
|146.805.483
|% 20,00
|
|SMART
|11,35
|214.324.707
|% 19,98
|
|QNBFB
|43,24
|15.296.238
|% 15,00
|
|QNBFL
|128,30
|1.312.776
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|119.314
|% 14,93
|
|GLBMD
|1,84
|1.044.323
|% -13,62
|
|CLEBI
|107,00
|3.967.444
|% -5,73
|
|MTRYO
|7,00
|189.397
|% -5,41
|
|ASUZU
|13,87
|54.955.971
|% -4,80
|
|YBTAS
|2.711,00
|37.746
|% -4,77
|
|ISFIN
|3,95
|917.298.862
|% 12,54
|
|THYAO
|13,95
|593.736.043
|% -0,14
|
|ASELS
|19,70
|492.743.901
|% 0,00
|
|SISE
|5,31
|356.207.846
|% -1,12
|
|PETKM
|3,72
|290.489.304
|% -0,53
|
|ISFIN
|3,95
|917.298.862
|% 12,54
|
|IHLAS
|0,86
|133.888.550
|% -4,44
|
|IHLGM
|1,10
|124.390.530
|% -2,65
|
|ODAS
|2,16
|197.140.546
|% 4,35
|
|EKGYO
|1,44
|123.594.358
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6893
|7,7278
|% 0,24
|
|Frank
|6,0292
|6,0655
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5776
|1,5855
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|12,21
|
|Altın Gr.
|288
|288
|1,59
|
|Cumhuriyet
|1.905
|1.933
|7,00
|
|Tam
|1.897
|1.945
|11,03
|
|Yarım
|917
|941
|5,34
|
|Çeyrek
|460
|470
|2,67
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,07
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|67,56
|67,56
|0,36
|
Seans Raporu
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