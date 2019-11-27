***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
27.11.2019 15:55
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
24.04.2018 (IHTIYATI HACİZ İTİRAZI)
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
16.01.2018
Davanın Konusu
ORTAK BORCUNDAN ŞİRKETİN SORUMLU TUTULMASI
Karşı Taraf(lar)
BİNBİR GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Davanın Tutarı
12.000.000,00 $
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
YOKTUR
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C. KARŞIYAKA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ 2017/730
Davanın Duruşma Tarihi
27.11.2019
Alınan Karar
BİLİRKİŞİ HEYETİNİN REDDİ TALEBİNE YÖNELİK MAHKEMECE HUKUKİ SÜRECİN BAŞLATILMASI
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
BİR SONRAKİ DURUŞMA GÜNÜ MAHKEMECE DAHA SONRA TESPİT EDİLECEKTİR.
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
YOKTUR.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
YOKTUR.
Açıklamalar
T.C. KARŞIYAKA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ 2017/730 ESAS SAYILI DAVANIN BUGÜN YAPILAN DURUŞMASINDA "BİLİRKİŞİ HEYETİNİN REDDİ TALEBİ"NE YÖNELİK MAHKEMECE HUKUKİ PROSEDÜR BAŞLATILMIŞTIR. BİR SONRAKİ DURUŞMA GÜNÜ MAHKEMECE DAHA SONRA TESPİT EDİLECEKTİR.
27.11.2019 ÖDA 2019/15
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800625
BIST