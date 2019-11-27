***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi24.04.2018 (IHTIYATI HACİZ İTİRAZI)Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi16.01.2018Davanın KonusuORTAK BORCUNDAN ŞİRKETİN SORUMLU TUTULMASIKarşı Taraf(lar)BİNBİR GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Davanın Tutarı12.000.000,00 $Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)YOKTURİlgili Mahkeme ve Dosya NoT.C. KARŞIYAKA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ 2017/730Davanın Duruşma Tarihi27.11.2019Alınan KararBİLİRKİŞİ HEYETİNİN REDDİ TALEBİNE YÖNELİK MAHKEMECE HUKUKİ SÜRECİN BAŞLATILMASIBir Sonraki Duruşma TarihiBİR SONRAKİ DURUŞMA GÜNÜ MAHKEMECE DAHA SONRA TESPİT EDİLECEKTİR.Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYOKTUR.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYOKTUR.AçıklamalarT.C. KARŞIYAKA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ 2017/730 ESAS SAYILI DAVANIN BUGÜN YAPILAN DURUŞMASINDA "BİLİRKİŞİ HEYETİNİN REDDİ TALEBİ"NE YÖNELİK MAHKEMECE HUKUKİ PROSEDÜR BAŞLATILMIŞTIR. BİR SONRAKİ DURUŞMA GÜNÜ MAHKEMECE DAHA SONRA TESPİT EDİLECEKTİR.27.11.2019 ÖDA 2019/15http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800625BIST