***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.04.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin "Vakıflar Bankası T.A.O. İzmir Şubesi"ne olan borcuna istinaden "İhalenin Feshi" davasındaki karar düzeltme talebimizin Yargıtay tarafından reddedilmesi akabinde, Alacaklı banka ile Grup Şirketlerimiz arasındaki görüşmelere istinaden bugün itibariyle "Borç Tasfiye Protokolü" imzalanmıştır. Protokol hükümlerine göre 31.12.2019 tarihine kadar 19.803.632,54.-TL ödenerek Grup Şirketlerimizin Bankaya olan icra takibine konu borçları tasfiye edilmiş, Grup Şirketlerimiz ibra edilmiş olacaktır.03.12.2019 - ODA 2019/16http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801614BIST