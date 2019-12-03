***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.12.2019 19:01
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin "Vakıflar Bankası T.A.O. İzmir Şubesi"ne olan borcuna istinaden "İhalenin Feshi" davasındaki karar düzeltme talebimizin Yargıtay tarafından reddedilmesi akabinde, Alacaklı banka ile Grup Şirketlerimiz arasındaki görüşmelere istinaden bugün itibariyle "Borç Tasfiye Protokolü" imzalanmıştır. Protokol hükümlerine göre 31.12.2019 tarihine kadar 19.803.632,54.-TL ödenerek Grup Şirketlerimizin Bankaya olan icra takibine konu borçları tasfiye edilmiş, Grup Şirketlerimiz ibra edilmiş olacaktır.
03.12.2019 - ODA 2019/16
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801614
BIST
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|YUNSA
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|% 19,54
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|SMART
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|MAALT
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|SANKO
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|BJKAS
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|IHLAS
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|
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|2,50
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|
|BTCIM
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|7.471.181
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|
|THYAO
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|1.663.375.165
|% -2,02
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|ASELS
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|891.702.436
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|568.624.818
|% -2,37
|
|GSRAY
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|
|BJKAS
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|487.479.653
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|
|GSRAY
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|501.349.730
|% -3,11
|
|BJKAS
|3,11
|487.479.653
|% -6,89
|
|ISFIN
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|407.156.557
|% 3,60
|
|THYAO
|13,61
|1.663.375.165
|% -2,02
|
|KRDMD
|2,39
|281.457.847
|% -2,85
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
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|
|Frank
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|
|Riyal
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|
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.480
|1.480
|16,74
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|Altın Gr.
|274
|274
|3,40
|
|Cumhuriyet
|1.805
|1.833
|16,00
|
|Tam
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|1.842
|17,08
|
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|869
|891
|8,26
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|Çeyrek
|436
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|Gümüş.Ons
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|0,05
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