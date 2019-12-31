***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBilindiği üzere, Şirketimizin "Vakıflar Bankası T.A.O. ile 03.12.2019 tarihinde imzaladığı "Borç Tasfiye Protokolü"nde, 31.12.2019 tarihine kadar19.803.632,54.-TL ödenerek Grup Şirketlerimizin Bankaya olan icra takibine konu borçları tasfiye edileceği ve Grup Şirketlerimizinibra edilmiş olacağını belirtmiştik. Söz konusu protokolün şartları ve hükümlerinin neredeyse tamamına yakını gerçekleşmiş olup, yıl sonu itibariyle Resmi Kurum ve Dairelerdeki yoğunluk nedeniyle kalan işlemlerimiz peyderpey gerçekleştirilmektedir. Protokol sartlarının yerine getirilmesi yönüyle bir sorun söz konusu değildir. İşlemlerin tamamının 2020 yılının başlarında gerçekleşmesi ve Banka ile ibralaşılması öngörülmektedir.31.12.2019 ODA 2019/18http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806200BIST