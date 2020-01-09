***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.01.2020 17:37
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilindiği üzere, Şirketimizin "Vakıflar Bankası T.A.O. ile 03.12.2019 tarihinde imzaladığı "Borç Tasfiye Protokolü"nde, 31.12.2019 tarihine kadar
19.803.632,54.-TL ödenerek Grup Şirketlerimizin Bankaya olan icra takibine konu borçları tasfiye edileceği ve Grup Şirketlerimizin
ibra edilmiş olacağını belirtmiştik.
Söz konusu protokolün şartları ve hükümlerinin tamamı bugün itibariyle gerçekleşmiş ve bankaya yapılması gereken ödemeler tamamlanmış olup, Grup Şirketlerimizin bankaya olan icra takibine konu borçları tasfiye edilmiş ve Grup Şirketlerimiz ibra edilmiştir.
09.01.2020 ODA 2020/01
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811091
BIST
18:00118.053
En Yüksek
|Değişim
|: 4,59%
|| 5.177,03
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
118.145
En Düşük
115.236
18:005,8746
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0402
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
18:006,5305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0445
|Açılış
|: 6,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
18:00293,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -3,82
|Açılış
|: 293,06
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|ODAS
|2,58
|877.216.324
|% 20,00
|
|RYSAS
|5,12
|84.587.520
|% 19,91
|
|RYGYO
|4,88
|98.604.256
|% 19,90
|
|KARTN
|436,70
|68.525.050
|% 17,23
|
|SRVGY
|11,36
|4.712.349
|% 14,98
|
|INFO
|7,00
|78.134
|% -5,41
|
|DAGHL
|3,14
|35.973.076
|% -5,14
|
|MTRYO
|5,70
|32.058
|% -5,00
|
|ATAGY
|4,63
|11.364.377
|% -3,54
|
|UZERB
|2,20
|31.661
|% -3,51
|
|THYAO
|14,26
|2.489.874.198
|% 5,63
|
|PETKM
|3,91
|919.999.618
|% 5,68
|
|ODAS
|2,58
|877.216.324
|% 20,00
|
|KRDMD
|2,76
|647.904.863
|% 5,34
|
|GARAN
|11,94
|625.525.265
|% 7,57
|
|EKGYO
|1,47
|598.185.507
|% 5,76
|
|ODAS
|2,58
|877.216.324
|% 20,00
|
|ISGYO
|1,87
|500.928.822
|% 6,86
|
|PETKM
|3,91
|919.999.618
|% 5,68
|
|KRDMD
|2,76
|647.904.863
|% 5,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6426
|7,6810
|% -1,09
|
|Frank
|6,0171
|6,0533
|% -0,65
|
|Riyal
|1,5612
|1,5690
|% -0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.550
|-9,85
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-3,94
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.976
|-55,00
|
|Tam
|1.938
|1.987
|-57,77
|
|Yarım
|937
|961
|-27,94
|
|Çeyrek
|470
|480
|-13,97
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,06
|65,06
|-0,38
|
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, SNPAM, EGCEY, DOCO, EGCYO, BALAT, ISFIN, ATSYH