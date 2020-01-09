***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBilindiği üzere, Şirketimizin "Vakıflar Bankası T.A.O. ile 03.12.2019 tarihinde imzaladığı "Borç Tasfiye Protokolü"nde, 31.12.2019 tarihine kadar19.803.632,54.-TL ödenerek Grup Şirketlerimizin Bankaya olan icra takibine konu borçları tasfiye edileceği ve Grup Şirketlerimizinibra edilmiş olacağını belirtmiştik.Söz konusu protokolün şartları ve hükümlerinin tamamı bugün itibariyle gerçekleşmiş ve bankaya yapılması gereken ödemeler tamamlanmış olup, Grup Şirketlerimizin bankaya olan icra takibine konu borçları tasfiye edilmiş ve Grup Şirketlerimiz ibra edilmiştir.09.01.2020 ODA 2020/01http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811091BIST