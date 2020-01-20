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***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.01.2020 17:38
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***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

TMSF ile iştirakimiz Güçbirliği Holding A.Ş. arasındaki protokolde yer alan ve yeni bir ödeme planı verilmesine ilişkin, TMSF, Belediye ve iştirakimiz Güç Yapı İnşaat Turizm Mühendislik Gayrimenkul Yatırım San. ve Tic. A.Ş olarak ortak olarak hareket edilmekte olup, olası projelere ilişkin görüşler değerlendirilmektedir, ancak sürece ilişkin bugün itibariyle Kamuya açıklanacak bir gelişme bulunmamaktadır.
20.01.2020 ODA 2020/002





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813584


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ISGSY 4,87 237.906.433 % 19,95  
RYSAS 8,85 42.606.314 % 19,92  
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Frank 6,0808 6,1174 % 0,34  
Riyal 1,5720 1,5798 % 0,46  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.561 1.561 3,83  
Altın Gr. 297 297 2,03  
Cumhuriyet 1.964 1.993 20,00  
Tam 1.955 2.004 13,62  
Yarım 945 969 6,59  
Çeyrek 474 485 3,29  
Gümüş.Ons 18,04 18,09 0,04  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,02  
B. Petrol 65,33 65,33 0,48  
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