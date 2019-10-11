***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.10.2019 20:08
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2019/3.Dönem
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
DENİZ YATIRIM 2,16 % 0,0022 % 0,000001 % 0,058276
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792829
BIST
18:0599.028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 247,43
|Açılış
|: 99.232
|
|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.783
En Düşük
98.776
18:055,8923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0553
|Açılış
|: 5,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8993
En Düşük
5,8233
18:056,5092
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0763
|Açılış
|: 6,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
|
6,5167
En Düşük
6,4139
18:05281,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,84
|Açılış
|: 281,15
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
278,12