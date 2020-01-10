EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

BIST En Aktif Hisseler
|SNGYO
|1,46
|71.793.974
|% 19,67
|GYHOL
|9,93
|5.600.172
|% 14,93
|MRGYO
|1,31
|108.880.740
|% 14,91
|GLBMD
|2,27
|23.959.292
|% 14,65
|VKING
|3,68
|3.307.576
|% 14,29
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,6333
|7,6716
|% -0,17
|Frank
|5,9964
|6,0325
|% -0,16
|Riyal
|1,5579
|1,5657
|% -0,13
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.559
|1.559
|8,25
|Altın Gr.
|293
|293
|0,38
|Cumhuriyet
|1.944
|1.973
|-3,00
|Tam
|1.936
|1.984
|-2,31
|Yarım
|936
|960
|-1,12
|Çeyrek
|469
|480
|-0,56
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,17
|0,24
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,03
|B. Petrol
|64,98
|64,98
|-0,38
Seans Raporu
- 17:58YUNSA Yüzde 9.40 oranında artışla 11.17 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 106, 427 adet işlem
- 17:56XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 638, 26 artarak (% 0.57 ) 113, 148
- 17:56 Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, EGCYO, EKIZ, EGCYH, EGCEY
- 17:56 EGCEY, YKBNK, VAKBN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:56 MTRYO, SANFM, YBTAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında