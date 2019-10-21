***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
21.10.2019 12:06
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
30.09.2019 Tarihli Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794048
BIST
13:4897.696
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -719,51
|Açılış
|: 98.526
|
|Önceki Kapanış
|: 98.415
|
98.526
En Düşük
97.537
13:485,8220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0298
|Açılış
|: 5,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7840
|
5,8355
En Düşük
5,7811
13:486,5005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0284
|Açılış
|: 6,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4500
|
6,5231
En Düşük
6,4522
13:48279,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,46
|Açılış
|: 279,09
|
|Önceki Kapanış
|: 277,61
|
279,75
En Düşük
277,29