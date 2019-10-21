***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 5.000.000 551.935 6.692.558 6.050.019 18.294.512 18.294.512Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler5.010.510 -5.010.510 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.299.877 3.299.877 3.299.877Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları1.039.599 -8.148.615 -7.109.016 -7.109.016Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10 5.000.000 1.591.534 3.554.454 4.339.385 14.485.373 14.485.373Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler5.000.000 1.591.534 4.576.475 4.316.646 15.484.655 0 15.484.655Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler215.832 4.100.814 -4.316.646 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.307.628 5.307.628 0 5.307.628Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı5.000.000 -5.000.000 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10 10.000.000 1.807.366 3.677.289 5.307.628 20.792.283 0 20.792.283Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.401.625 -2.931.336Dönem Karı (Zararı)5.307.628 3.299.877Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.307.628 3.299.877Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.519.841 -1.150.079Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler41.925 3.918Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler771.884 932.772Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler771.884 887.272Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler45.500Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.852.130 -1.869.496Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.869.496Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-2.852.130Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler518.480 -217.273İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-229.593 1.084.957Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)1 46.197 17.314Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-985.388 376.914İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2 -1.100.147 107.315İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 114.759 269.599Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5 -1.347.734 -93.863Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler972.335 2.567İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 942.656 14.314İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)12 29.679 -11.747İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.084.997 782.025Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)6 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13 1.084.997 782.025Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.558.194 3.234.755Ödenen Temettüler-7.109.015Alınan Faiz2.843.431 1.857.088Vergi İadeleri (Ödemeleri)-914.164YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.795.400 382Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-41.925Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 -41.925Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.753.475Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -3.753.475FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.914.063Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.914.063Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri10 3.914.063YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.520.288 -2.930.954NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.520.288 -2.930.954DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.279.610 17.653.090DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.799.898 14.722.136Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 21.808.597 15.279.610Finansal Yatırımlar4 509.317 555.514Ticari Alacaklar5 1.964.725 979.337İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar1.855.961 755.814İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar108.764 223.523Peşin Ödenmiş Giderler1.495.474 147.740ARA TOPLAM25.778.113 16.962.201TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR25.778.113 16.962.201DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar6 4.014.689 261.214Ertelenmiş Vergi Varlığı-306.085 212.393TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.708.604 473.607TOPLAM VARLIKLAR29.486.717 17.435.808KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 70.967İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 70.967Kiralama İşlemlerinden Borçlar70.967Ticari Borçlar5 130.062 84.227İlişkili Taraflara Ticari Borçlar85.159 55.480İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar44.903 28.747Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar175.839 457.823Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.068.443 112.104Kısa Vadeli Karşılıklar1.435.888 349.542Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.435.888 349.542Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler108.783 194.158ARA TOPLAM3.919.015 1.268.821TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.919.015 1.268.821UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.161.408 176.378İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.161.408 176.378Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.161.408 176.378Uzun Vadeli Karşılıklar614.011 505.954Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar614.011 505.954TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.775.419 682.332TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.694.434 1.951.153ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar20.792.283 15.484.655Ödenmiş Sermaye9 10.000.000 5.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9 1.807.366 1.591.534Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9 3.677.289 4.576.475Net Dönem Karı veya Zararı5.307.628 4.316.646TOPLAM ÖZKAYNAKLAR20.792.283 15.484.655TOPLAM KAYNAKLAR29.486.717 17.435.808Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 14.255.119 8.762.308 5.891.371 2.696.182TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.255.119 8.762.308 5.891.371 2.696.182BRÜT KAR (ZARAR)14.255.119 8.762.308 5.891.371 2.696.182Genel Yönetim Giderleri11,12 -9.161.209 -6.392.318 -2.922.799 -2.259.285Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.908.940 1.893.596 971.838 744.049Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-108.299 -35.476 -36.195 79.901ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.894.551 4.228.110 3.904.215 1.260.847FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.894.551 4.228.110 3.904.215 1.260.847SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.894.551 4.228.110 3.904.215 1.260.847Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.586.923 -928.233 -1.020.047 -284.052Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.068.443 -1.145.506 -890.829 -333.002Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-518.480 217.273 -129.218 48.950SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.307.628 3.299.877 2.884.168 976.795DÖNEM KARI (ZARARI)5.307.628 3.299.877 2.884.168 976.795Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.307.628 3.299.877 2.884.168 976.795Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.307.628 3.299.877 2.884.168 976.795Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.307.628 3.299.877 2.884.168 976.795http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794047BIST