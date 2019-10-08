***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.161,16 % 0,01921606Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri395,85 % 0,00351972Bağımsız Denetim Ücreti5.282,92 % 0,04697333Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.635,47 % 0,07678269Fon Yönetim Ücreti29.891,35 % 0,26578034Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar454,23 % 0,00403881Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.073,33 % 0,01843511TOPLAM GİDERLER48.894,31 % 0,43474605DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.246.636,91 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791362BIST