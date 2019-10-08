***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.894,78 % 0,00985904Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri165,77 % 0,00056458Bağımsız Denetim Ücreti4.554,5 % 0,01551172Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23.043,85 % 0,07848275Fon Yönetim Ücreti88.173,18 % 0,30030022Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar910,48 % 0,00310091Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.008,69 % 0,0238702TOPLAM GİDERLER126.751,25 % 0,43168942DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.361.676,44 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791372BIST