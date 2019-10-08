***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 14:25
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.894,78 % 0,00985904
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
165,77 % 0,00056458
Bağımsız Denetim Ücreti
4.554,5 % 0,01551172
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
23.043,85 % 0,07848275
Fon Yönetim Ücreti
88.173,18 % 0,30030022
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
910,48 % 0,00310091
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.008,69 % 0,0238702
TOPLAM GİDERLER
126.751,25 % 0,43168942
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
29.361.676,44 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791372
BIST
17:05101.914
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -1.079,66
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:055,8057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0254
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:056,3680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0322
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:05280,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,92
|Açılış
|: 280,95
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88