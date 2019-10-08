***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.951,54 % 0,00350068Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri174,73 % 0,00020724Bağımsız Denetim Ücreti4.632,54 % 0,00549443Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri60.675,8 % 0,0719646Fon Yönetim Ücreti145.010,79 % 0,17199021Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu37,8 % 0,00004483Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu31.065,14 % 0,03684484Vergiler ve Diğer Harcamalar942,95 % 0,00111839Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.765,41 % 0,02344279TOPLAM GİDERLER265.256,7 % 0,31460801DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ84.313.396,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791373BIST