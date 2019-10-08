***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.575,9 % 0,00185699Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.722,05 % 0,00320758Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.140,97 % 0,01902Fon Yönetim Ücreti209.272,55 % 0,24660003Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu375,55 % 0,00044254Gecelik Ters Repo Komisyonu203,99 % 0,00024038Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu419,38 % 0,00049418Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar233,11 % 0,00027469Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.833,89 % 0,0056961TOPLAM GİDERLER235.777,39 % 0,27783248DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ84.863.148,48 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791374BIST