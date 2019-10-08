***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 14:25
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.750,9 % 0,00072075
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
159,83 % 0,00004188
Bağımsız Denetim Ücreti
5.032,78 % 0,00131862
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
231.545,99 % 0,06066649
Fon Yönetim Ücreti
2.854.974,4 % 0,74802101
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
94,41 % 0,00002474
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
70,67 % 0,00001852
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.118,5 % 0,00029305
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
63.690,57 % 0,01668732
TOPLAM GİDERLER
3.159.438,05 % 0,82779237
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
381.670.350,2 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791375
BIST
17:21101.831
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -1.162,60
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:215,8109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0202
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:216,3741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0261
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:21280,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,71
|Açılış
|: 280,73
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88