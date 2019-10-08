***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.750,9 % 0,00072075Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri159,83 % 0,00004188Bağımsız Denetim Ücreti5.032,78 % 0,00131862Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri231.545,99 % 0,06066649Fon Yönetim Ücreti2.854.974,4 % 0,74802101Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu94,41 % 0,00002474Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu70,67 % 0,00001852Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.118,5 % 0,00029305Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler63.690,57 % 0,01668732TOPLAM GİDERLER3.159.438,05 % 0,82779237DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ381.670.350,2 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791375BIST