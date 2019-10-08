***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.908,42 % 0,04842824Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri161,46 % 0,00268848Bağımsız Denetim Ücreti6.262,86 % 0,10428319Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.876,4 % 0,19775452Fon Yönetim Ücreti22.461,62 % 0,37400954Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu195,45 % 0,00325445Vergiler ve Diğer Harcamalar896,96 % 0,01493532Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.876,48 % 0,04789641TOPLAM GİDERLER47.639,65 % 0,79325015DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.005.627,62 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791376BIST