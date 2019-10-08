***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.603,74 % 0,01989909Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri164,1 % 0,0007093Bağımsız Denetim Ücreti4.548,13 % 0,01965873Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.633,96 % 0,08486535Fon Yönetim Ücreti69.475,86 % 0,30030078Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar896,33 % 0,00387428Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.509,77 % 0,02813767TOPLAM GİDERLER105.831,89 % 0,4574452DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ23.135.424,56 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791381BIST