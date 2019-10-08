***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.398,58 % 0,01362714Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri90,03 % 0,00036099Bağımsız Denetim Ücreti4.551,26 % 0,018249Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.613,17 % 0,08265177Fon Yönetim Ücreti55.966,43 % 0,22440627Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar896,83 % 0,00359598Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.532,9 % 0,03020436TOPLAM GİDERLER93.049,2 % 0,37309551DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.939.780,37 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791382BIST