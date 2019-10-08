***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.059,46 % 0,00328864Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri182,4 % 0,00014777Bağımsız Denetim Ücreti4.686,14 % 0,00379632Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri77.746,57 % 0,06298381Fon Yönetim Ücreti323.509,38 % 0,2620804Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar954,14 % 0,00077296Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.887,29 % 0,0193515TOPLAM GİDERLER435.025,38 % 0,35242139DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ123.438.984,55 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791383BIST