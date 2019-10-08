***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 14:29
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.084,52 % 0,01831143
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.936,64 % 0,04336582
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.697,53 % 0,06761881
Fon Yönetim Ücreti
54.272,99 % 0,47676007
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
330,44 % 0,00290274
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.000,77 % 0,01757573
TOPLAM GİDERLER
71.322,89 % 0,6265346
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.383.711,33 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791385
BIST
17:05101.910
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -1.083,15
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:055,8057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0254
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:056,3680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0322
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:05280,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,92
|Açılış
|: 280,95
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88