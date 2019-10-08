***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.750,9 % 0,04814244Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,97 % 0,00152203Bağımsız Denetim Ücreti4.149,65 % 0,07262142Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.080,7 % 0,17641843Fon Yönetim Ücreti9.827,73 % 0,1719913Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu160,28 % 0,002805Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar895,99 % 0,01568037Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.333,62 % 0,0583404TOPLAM GİDERLER31.285,84 % 0,54752139DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.714.085,39 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791390BIST