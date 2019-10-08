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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2019 14:33
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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri 2019/3.Dönem

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.960,78 % 0,04320826
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
160,98 % 0,00234927
Bağımsız Denetim Ücreti
6.288,31 % 0,09176871
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.616,17 % 0,14033397
Fon Yönetim Ücreti
51.256,98 % 0,74802084
Hisse Senedi Komisyonu
7.133,58 % 0,10410419
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
8.627,71 % 0,12590884
Vadeli Ters Repo Komisyonu
212,24 % 0,00309733
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.539,97 % 0,02247362
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
886,38 % 0,01293542
Türev Araçlar Komisyonu
811,35 % 0,01184047
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.807,34 % 0,04096903
TOPLAM GİDERLER
92.301,79 % 1,34700996
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.852.346,51 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791391


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