***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.960,78 % 0,04320826Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri160,98 % 0,00234927Bağımsız Denetim Ücreti6.288,31 % 0,09176871Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.616,17 % 0,14033397Fon Yönetim Ücreti51.256,98 % 0,74802084Hisse Senedi Komisyonu7.133,58 % 0,10410419Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu8.627,71 % 0,12590884Vadeli Ters Repo Komisyonu212,24 % 0,00309733Borsa Para Piyasası Komisyonu1.539,97 % 0,02247362Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar886,38 % 0,01293542Türev Araçlar Komisyonu811,35 % 0,01184047Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.807,34 % 0,04096903TOPLAM GİDERLER92.301,79 % 1,34700996DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.852.346,51 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791391BIST