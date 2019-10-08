***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 14:33
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.960,78 % 0,04320826
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
160,98 % 0,00234927
Bağımsız Denetim Ücreti
6.288,31 % 0,09176871
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.616,17 % 0,14033397
Fon Yönetim Ücreti
51.256,98 % 0,74802084
Hisse Senedi Komisyonu
7.133,58 % 0,10410419
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
8.627,71 % 0,12590884
Vadeli Ters Repo Komisyonu
212,24 % 0,00309733
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.539,97 % 0,02247362
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
886,38 % 0,01293542
Türev Araçlar Komisyonu
811,35 % 0,01184047
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.807,34 % 0,04096903
TOPLAM GİDERLER
92.301,79 % 1,34700996
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.852.346,51 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791391
BIST
17:05101.914
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -1.079,66
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:055,8057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0254
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:056,3680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0322
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:05280,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,92
|Açılış
|: 280,95
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88