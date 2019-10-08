***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.750,9 % 0,00640171Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri94,39 % 0,00021966Bağımsız Denetim Ücreti4.200,82 % 0,00977587Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri31.507,81 % 0,07332288Fon Yönetim Ücreti80.358,58 % 0,18700515Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu17,1 % 0,00003979Gecelik Ters Repo Komisyonu1.477,26 % 0,00343778Vadeli Ters Repo Komisyonu135,06 % 0,0003143Borsa Para Piyasası Komisyonu673,41 % 0,00156712Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar918,42 % 0,00213729Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.896,1 % 0,02070241TOPLAM GİDERLER131.029,85 % 0,30492397DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ42.971.318,95 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791392BIST