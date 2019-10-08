***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.750,9 % 0,00299662Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri103,56 % 0,00011281Bağımsız Denetim Ücreti4.267,71 % 0,00464892Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri62.390,01 % 0,067963Fon Yönetim Ücreti171.670,74 % 0,18700524Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu5.859,29 % 0,00638267Vergiler ve Diğer Harcamalar947,08 % 0,00103168Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.963,06 % 0,02392491TOPLAM GİDERLER269.952,35 % 0,29406587DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ91.799.960,39 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791393BIST