***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 14:33
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.750,9 % 0,00299662
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
103,56 % 0,00011281
Bağımsız Denetim Ücreti
4.267,71 % 0,00464892
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
62.390,01 % 0,067963
Fon Yönetim Ücreti
171.670,74 % 0,18700524
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
5.859,29 % 0,00638267
Vergiler ve Diğer Harcamalar
947,08 % 0,00103168
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.963,06 % 0,02392491
TOPLAM GİDERLER
269.952,35 % 0,29406587
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
91.799.960,39 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791393
BIST
17:05101.914
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -1.079,66
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:055,8057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0254
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:056,3680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0322
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:05280,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,92
|Açılış
|: 280,95
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88