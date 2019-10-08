***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.918,1 % 0,02434022Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri162,64 % 0,0013566Bağımsız Denetim Ücreti4.530,64 % 0,03779061Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.411,55 % 0,12020846Fon Yönetim Ücreti44.839,38 % 0,37401063Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.899,72 % 0,01584579Vadeli Ters Repo Komisyonu192,94 % 0,00160934Borsa Para Piyasası Komisyonu967,8 % 0,00807254Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar900,25 % 0,00750909Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.833,93 % 0,04032039TOPLAM GİDERLER75.656,95 % 0,63106367DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.988.798,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791394BIST