***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 14:33
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.918,1 % 0,02434022
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
162,64 % 0,0013566
Bağımsız Denetim Ücreti
4.530,64 % 0,03779061
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
14.411,55 % 0,12020846
Fon Yönetim Ücreti
44.839,38 % 0,37401063
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.899,72 % 0,01584579
Vadeli Ters Repo Komisyonu
192,94 % 0,00160934
Borsa Para Piyasası Komisyonu
967,8 % 0,00807254
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
900,25 % 0,00750909
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.833,93 % 0,04032039
TOPLAM GİDERLER
75.656,95 % 0,63106367
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.988.798,15 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791394
BIST
17:21101.831
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -1.162,60
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:215,8109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0202
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:216,3741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0261
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:21280,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,69
|Açılış
|: 280,73
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88