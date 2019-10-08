***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.142,22 % 0,01154651Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri346,76 % 0,00350534Bağımsız Denetim Ücreti4.142,03 % 0,04187109Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.522,2 % 0,07604067Fon Yönetim Ücreti81.018,34 % 0,81900093Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu304,49 % 0,00307804Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.730,21 % 0,01749041Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.287,6 % 0,02312497TOPLAM GİDERLER98.493,85 % 0,99565796DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ9.892.337,95 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791395BIST