***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 14:37
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.142,22 % 0,01154651
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
346,76 % 0,00350534
Bağımsız Denetim Ücreti
4.142,03 % 0,04187109
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.522,2 % 0,07604067
Fon Yönetim Ücreti
81.018,34 % 0,81900093
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
304,49 % 0,00307804
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.730,21 % 0,01749041
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.287,6 % 0,02312497
TOPLAM GİDERLER
98.493,85 % 0,99565796
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.892.337,95 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791395
BIST
17:03101.944
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -1.048,84
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:035,8055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0256
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:036,3667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0335
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:03280,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,90
|Açılış
|: 280,87
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88