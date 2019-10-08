***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.750,9 % 0,02409615Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri346,76 % 0,0030374Bağımsız Denetim Ücreti8.272,46 % 0,07246154Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.763,45 % 0,11179978Fon Yönetim Ücreti170.791,97 % 1,49603006Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu95,45 % 0,00083608Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu674,22 % 0,00590574Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.730,21 % 0,01515555Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.696,96 % 0,03238304TOPLAM GİDERLER201.122,38 % 1,76170535DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.416.346,11 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791396BIST