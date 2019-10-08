***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 14:37
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.750,9 % 0,02409615
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
346,76 % 0,0030374
Bağımsız Denetim Ücreti
8.272,46 % 0,07246154
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.763,45 % 0,11179978
Fon Yönetim Ücreti
170.791,97 % 1,49603006
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
95,45 % 0,00083608
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
674,22 % 0,00590574
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.730,21 % 0,01515555
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.696,96 % 0,03238304
TOPLAM GİDERLER
201.122,38 % 1,76170535
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.416.346,11 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791396
BIST
17:03101.935
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -1.057,89
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:035,8055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0256
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:036,3667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0335
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:03280,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,84
|Açılış
|: 280,87
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88