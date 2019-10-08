***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 14:37
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.749,14 % 0,00013403
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
346,76 % 0,00001691
Bağımsız Denetim Ücreti
6.136,74 % 0,00029918
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
653.771,63 % 0,03187295
Fon Yönetim Ücreti
17.162.612,41 % 0,83671895
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
10.580,68 % 0,00051583
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.095.353,03 % 0,05340112
Vadeli Ters Repo Komisyonu
38.907,47 % 0,00189683
Borsa Para Piyasası Komisyonu
28.727,26 % 0,00140052
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.730,21 % 0,00008435
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
431.352,41 % 0,02102948
TOPLAM GİDERLER
19.432.267,74 % 0,94737015
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.051.180.072,84 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791397
BIST
17:03101.944
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -1.048,84
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:035,8055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0256
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:036,3667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0335
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:03280,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,90
|Açılış
|: 280,87
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88