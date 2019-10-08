***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.749,14 % 0,00013403Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri346,76 % 0,00001691Bağımsız Denetim Ücreti6.136,74 % 0,00029918Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri653.771,63 % 0,03187295Fon Yönetim Ücreti17.162.612,41 % 0,83671895Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu10.580,68 % 0,00051583Gecelik Ters Repo Komisyonu1.095.353,03 % 0,05340112Vadeli Ters Repo Komisyonu38.907,47 % 0,00189683Borsa Para Piyasası Komisyonu28.727,26 % 0,00140052Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.730,21 % 0,00008435Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler431.352,41 % 0,02102948TOPLAM GİDERLER19.432.267,74 % 0,94737015DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.051.180.072,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791397BIST