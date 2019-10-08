***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.164,5 % 0,00130039Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri395,85 % 0,00023782Bağımsız Denetim Ücreti5.471,19 % 0,003287Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri71.044,89 % 0,04268254Fon Yönetim Ücreti889.340,78 % 0,5343006Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2,16 % 0,0000013Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar500,69 % 0,00030081Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.934,12 % 0,01197608TOPLAM GİDERLER988.854,18 % 0,59408654DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ166.449.518,25 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791398BIST