***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 14:37
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.164,5 % 0,00130039
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
395,85 % 0,00023782
Bağımsız Denetim Ücreti
5.471,19 % 0,003287
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
71.044,89 % 0,04268254
Fon Yönetim Ücreti
889.340,78 % 0,5343006
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2,16 % 0,0000013
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
500,69 % 0,00030081
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
19.934,12 % 0,01197608
TOPLAM GİDERLER
988.854,18 % 0,59408654
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
166.449.518,25 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791398
BIST
17:21101.831
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -1.162,60
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:215,8109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0202
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:216,3741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0261
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:21280,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,69
|Açılış
|: 280,73
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88