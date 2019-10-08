***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.750,9 % 0,00306838Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri102,77 % 0,00011463Bağımsız Denetim Ücreti4.266,97 % 0,00475942Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri86.579,58 % 0,09657177Fon Yönetim Ücreti100.593,57 % 0,11220312Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu329.693,17 % 0,36774321Vergiler ve Diğer Harcamalar946,17 % 0,00105537Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler338.364,17 % 0,37741493TOPLAM GİDERLER863.297,3 % 0,96293083DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ89.653.095,51 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791399BIST