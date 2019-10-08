***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 14:37
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.750,9 % 0,00306838
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
102,77 % 0,00011463
Bağımsız Denetim Ücreti
4.266,97 % 0,00475942
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
86.579,58 % 0,09657177
Fon Yönetim Ücreti
100.593,57 % 0,11220312
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
329.693,17 % 0,36774321
Vergiler ve Diğer Harcamalar
946,17 % 0,00105537
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
338.364,17 % 0,37741493
TOPLAM GİDERLER
863.297,3 % 0,96293083
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
89.653.095,51 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791399
BIST
17:03101.935
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -1.057,89
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:035,8045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0266
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:036,3703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0299
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:03280,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,84
|Açılış
|: 280,87
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88