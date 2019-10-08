***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.183,95 % 0,04655904Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri286,07 % 0,00185401Bağımsız Denetim Ücreti11.368,36 % 0,07367812Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.114,75 % 0,11092036Fon Yönetim Ücreti127.779,35 % 0,82813545Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu53 % 0,00034349Gecelik Ters Repo Komisyonu4.162,96 % 0,02698006Vadeli Ters Repo Komisyonu115,76 % 0,00075024Borsa Para Piyasası Komisyonu1.234,65 % 0,00800174Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.510,89 % 0,00979205Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.605,75 % 0,06873566TOPLAM GİDERLER181.415,49 % 1,17575022DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.429.764,53 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791400BIST