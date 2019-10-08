***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.750,9 % 1,63055033Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri346,76 % 0,20553624Bağımsız Denetim Ücreti8.272,46 % 4,90336341Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri97,88 % 0,05801675Fon Yönetim Ücreti315,33 % 0,18690663Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2,57 % 0,00152332Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu91,28 % 0,05410471Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.730,21 % 1,02555327Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler384,18 % 0,22771632TOPLAM GİDERLER13.991,57 % 8,29327098DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ168.709,91 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791401BIST