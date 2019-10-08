***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 14:40
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.750,9 % 1,63055033
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
346,76 % 0,20553624
Bağımsız Denetim Ücreti
8.272,46 % 4,90336341
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
97,88 % 0,05801675
Fon Yönetim Ücreti
315,33 % 0,18690663
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2,57 % 0,00152332
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
91,28 % 0,05410471
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.730,21 % 1,02555327
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
384,18 % 0,22771632
TOPLAM GİDERLER
13.991,57 % 8,29327098
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
168.709,91 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791401
BIST
17:22101.840
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -1.153,08
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:225,8127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0184
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:226,3757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0245
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:22280,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,76
|Açılış
|: 280,81
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88