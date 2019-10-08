***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 14:40
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.375,42 % 0,18111953
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
105,38 % 0,01387676
Bağımsız Denetim Ücreti
6.427,69 % 0,84641796
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
778,71 % 0,10254292
Fon Yönetim Ücreti
10.776,21 % 1,41904442
Hisse Senedi Komisyonu
772,88 % 0,10177521
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
95,11 % 0,01252438
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0,84 % 0,00011061
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
956,37 % 0,12593774
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
30.635,51 % 4,03417802
TOPLAM GİDERLER
51.924,12 % 6,83752756
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
759.399,06 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791402
BIST
17:23101.900
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -1.093,50
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:235,8127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0184
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:236,3757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0245
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:23280,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,78
|Açılış
|: 280,81
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88