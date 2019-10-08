***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.375,42 % 0,18111953Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri105,38 % 0,01387676Bağımsız Denetim Ücreti6.427,69 % 0,84641796Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri778,71 % 0,10254292Fon Yönetim Ücreti10.776,21 % 1,41904442Hisse Senedi Komisyonu772,88 % 0,10177521Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu95,11 % 0,01252438Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0,84 % 0,00011061Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar956,37 % 0,12593774Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler30.635,51 % 4,03417802TOPLAM GİDERLER51.924,12 % 6,83752756DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ759.399,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791402BIST