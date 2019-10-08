***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 14:40
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.375,42 % 0,01755057
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
288,16 % 0,00367697
Bağımsız Denetim Ücreti
7.837,8 % 0,10001155
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.670,59 % 0,0468373
Fon Yönetim Ücreti
111.250,31 % 1,41957124
Hisse Senedi Komisyonu
428,62 % 0,00546926
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
676,65 % 0,00863416
Vadeli Ters Repo Komisyonu
38,59 % 0,00049241
Borsa Para Piyasası Komisyonu
848,65 % 0,01082891
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.553,8 % 0,01982673
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
23.786,19 % 0,30351548
TOPLAM GİDERLER
151.754,78 % 1,93641458
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
7.836.895,15 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791403
BIST
17:03101.944
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -1.048,84
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:035,8055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0256
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:036,3667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0335
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:03280,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,90
|Açılış
|: 280,87
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88