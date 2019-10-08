***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.375,42 % 0,01755057Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri288,16 % 0,00367697Bağımsız Denetim Ücreti7.837,8 % 0,10001155Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.670,59 % 0,0468373Fon Yönetim Ücreti111.250,31 % 1,41957124Hisse Senedi Komisyonu428,62 % 0,00546926Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu676,65 % 0,00863416Vadeli Ters Repo Komisyonu38,59 % 0,00049241Borsa Para Piyasası Komisyonu848,65 % 0,01082891Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.553,8 % 0,01982673Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.786,19 % 0,30351548TOPLAM GİDERLER151.754,78 % 1,93641458DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.836.895,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791403BIST