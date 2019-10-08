***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 14:40
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.375,42 % 0,10006998
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
126,6 % 0,0092109
Bağımsız Denetim Ücreti
6.562,47 % 0,47745871
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
890,16 % 0,06476443
Fon Yönetim Ücreti
30.017,63 % 2,18396107
Hisse Senedi Komisyonu
731,69 % 0,0532348
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
237,31 % 0,01726571
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5,07 % 0,00036887
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.006,86 % 0,07325505
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
228,93 % 0,01665602
TOPLAM GİDERLER
41.182,14 % 2,99624555
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.374.458,11 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791404
BIST
17:03101.935
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -1.057,89
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:035,8061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0250
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:036,3699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0303
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:03280,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,84
|Açılış
|: 280,87
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88