***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.375,42 % 0,10006998Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri126,6 % 0,0092109Bağımsız Denetim Ücreti6.562,47 % 0,47745871Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri890,16 % 0,06476443Fon Yönetim Ücreti30.017,63 % 2,18396107Hisse Senedi Komisyonu731,69 % 0,0532348Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu237,31 % 0,01726571Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5,07 % 0,00036887Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.006,86 % 0,07325505Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler228,93 % 0,01665602TOPLAM GİDERLER41.182,14 % 2,99624555DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.374.458,11 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791404BIST