***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.750,9 % 0,01489829Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri89,67 % 0,00048563Bağımsız Denetim Ücreti4.178,52 % 0,02262997Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.218,21 % 0,10949752Fon Yönetim Ücreti155.529,35 % 0,84231384Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu490,77 % 0,00265791Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.099,42 % 0,00595422Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar905,97 % 0,00490654Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.802,45 % 0,03142483TOPLAM GİDERLER191.065,26 % 1,03476877DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.464.536,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791405BIST