***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.750,9 % 0,00032683Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri319,94 % 0,00003801Bağımsız Denetim Ücreti5.854,07 % 0,00069551Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri574.144,07 % 0,0682129Fon Yönetim Ücreti14.368.774,82 % 1,70712525Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu20.777,62 % 0,00246855Gecelik Ters Repo Komisyonu113.388,28 % 0,01347143Vadeli Ters Repo Komisyonu771,75 % 0,00009169Borsa Para Piyasası Komisyonu8.520,73 % 0,00101233Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.617,57 % 0,00019218Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler135.562,26 % 0,01610588TOPLAM GİDERLER15.232.482,01 % 1,80974056DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ841.694.236,94 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791406BIST