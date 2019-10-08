***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 14:43
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.750,9 % 0,00032683
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
319,94 % 0,00003801
Bağımsız Denetim Ücreti
5.854,07 % 0,00069551
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
574.144,07 % 0,0682129
Fon Yönetim Ücreti
14.368.774,82 % 1,70712525
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
20.777,62 % 0,00246855
Gecelik Ters Repo Komisyonu
113.388,28 % 0,01347143
Vadeli Ters Repo Komisyonu
771,75 % 0,00009169
Borsa Para Piyasası Komisyonu
8.520,73 % 0,00101233
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.617,57 % 0,00019218
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
135.562,26 % 0,01610588
TOPLAM GİDERLER
15.232.482,01 % 1,80974056
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
841.694.236,94 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791406
BIST
17:03101.944
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -1.048,84
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:035,8055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0256
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:036,3667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0335
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:03280,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,90
|Açılış
|: 280,87
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88