***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.750,9 % 0,11141822Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri87,1 % 0,00352776Bağımsız Denetim Ücreti6.149,13 % 0,2490549Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.469,69 % 0,05952606Fon Yönetim Ücreti36.937,09 % 1,49604304Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu111,91 % 0,00453263Gecelik Ters Repo Komisyonu86,45 % 0,00350144Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu868,21 % 0,03516464Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar895,64 % 0,03627562Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler693,97 % 0,02810749TOPLAM GİDERLER50.050,09 % 2,0271518DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.468.985,79 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791407BIST