***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 14:43
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.750,9 % 0,11141822
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
87,1 % 0,00352776
Bağımsız Denetim Ücreti
6.149,13 % 0,2490549
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.469,69 % 0,05952606
Fon Yönetim Ücreti
36.937,09 % 1,49604304
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
111,91 % 0,00453263
Gecelik Ters Repo Komisyonu
86,45 % 0,00350144
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
868,21 % 0,03516464
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
895,64 % 0,03627562
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
693,97 % 0,02810749
TOPLAM GİDERLER
50.050,09 % 2,0271518
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.468.985,79 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791407
BIST
17:03101.935
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -1.057,89
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:035,8055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0256
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:036,3667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0335
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:03280,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,84
|Açılış
|: 280,87
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88