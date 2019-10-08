***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.750,9 % 0,00247568Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri109,85 % 0,00009886Bağımsız Denetim Ücreti4.375,9 % 0,00393811Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri83.555,03 % 0,07519563Fon Yönetim Ücreti1.510.291,21 % 1,35919173Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu701,66 % 0,00063146Gecelik Ters Repo Komisyonu13.694,4 % 0,01232432Vadeli Ters Repo Komisyonu617,41 % 0,00055564Borsa Para Piyasası Komisyonu1.929,99 % 0,0017369Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar989,15 % 0,00089019Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.896,96 % 0,01700638TOPLAM GİDERLER1.637.912,46 % 1,47404491DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ111.116.862,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791408BIST