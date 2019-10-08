***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 14:43
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.750,9 % 0,00247568
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
109,85 % 0,00009886
Bağımsız Denetim Ücreti
4.375,9 % 0,00393811
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
83.555,03 % 0,07519563
Fon Yönetim Ücreti
1.510.291,21 % 1,35919173
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
701,66 % 0,00063146
Gecelik Ters Repo Komisyonu
13.694,4 % 0,01232432
Vadeli Ters Repo Komisyonu
617,41 % 0,00055564
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.929,99 % 0,0017369
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
989,15 % 0,00089019
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.896,96 % 0,01700638
TOPLAM GİDERLER
1.637.912,46 % 1,47404491
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
111.116.862,89 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791408
BIST
17:03101.935
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -1.057,89
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:035,8061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0250
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:036,3699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0303
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:03280,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,84
|Açılış
|: 280,87
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88