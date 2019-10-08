***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 14:43
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2019/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.749,14 % 0,11385294
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,96 % 0,00360136
Bağımsız Denetim Ücreti
6.283,86 % 0,26023992
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.413,04 % 0,05851967
Fon Yönetim Ücreti
36.123,96 % 1,49603847
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
179,34 % 0,00742719
Gecelik Ters Repo Komisyonu
73,46 % 0,00304227
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
813,84 % 0,03370439
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
895,52 % 0,03708708
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
722,1 % 0,02990507
TOPLAM GİDERLER
49.341,22 % 2,04341836
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.414.641,12 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791409
BIST
17:03101.935
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -1.057,89
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:035,8045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0266
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:036,3703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0299
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:03280,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,84
|Açılış
|: 280,87
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88