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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2019 14:43
GÜNCEL HABERLER

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Fon Gider Bilgileri 2019/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.749,14 % 0,11385294
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
86,96 % 0,00360136
Bağımsız Denetim Ücreti
6.283,86 % 0,26023992
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.413,04 % 0,05851967
Fon Yönetim Ücreti
36.123,96 % 1,49603847
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
179,34 % 0,00742719
Gecelik Ters Repo Komisyonu
73,46 % 0,00304227
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
813,84 % 0,03370439
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
895,52 % 0,03708708
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
722,1 % 0,02990507
TOPLAM GİDERLER
49.341,22 % 2,04341836
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.414.641,12 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791409


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