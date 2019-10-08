***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2019/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.749,14 % 0,11385294Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri86,96 % 0,00360136Bağımsız Denetim Ücreti6.283,86 % 0,26023992Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.413,04 % 0,05851967Fon Yönetim Ücreti36.123,96 % 1,49603847Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu179,34 % 0,00742719Gecelik Ters Repo Komisyonu73,46 % 0,00304227Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu813,84 % 0,03370439Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar895,52 % 0,03708708Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler722,1 % 0,02990507TOPLAM GİDERLER49.341,22 % 2,04341836DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.414.641,12 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791409BIST